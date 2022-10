Sconcerti: «La Fiorentina dovrà muoversi obbligatoriamente sul mercato»

Il noto giornalista ha parlato delle mosse di mercato che dovrà fare la Fiorentina dopo questo brutto inizio di campionato

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della situazione della Fiorentina, che nel prossimo mercato di gennaio dovrà intervenire sul mercato per sistemare la rosa. Ecco le sue dichiarazioni.

FIORENTINA – «Dovrà muoversi sul mercato per forza, solo la Sampdoria ha segnato meno della Fiorentina. Ci sono dei giocatori che non rispondono a quello che ci si aspettava. Siamo davanti a un tentativo di cambiamento, che non so se riuscirà ad esserci».