Sconfitta a tavolino, cambia la classifica: titolo a rischio

La decisione del giudice sportivo rischia di riscrivere la lotta al titolo: cambia la classifica dopo la sconfitta a tavolino

Un campionato deciso da una sentenza del giudice sportivo: rischia di finire alla storia quanto sta accadendo in queste ore dopo la sconfitta a tavolino assegnata al club.

Il titolo, che era già stato praticamente festeggiato, non è più sicuro e il rischio di un contraccolpo psicologico è dietro l’angolo. Mentre in Serie A l’Inter fa i conti per capire quando far partire la festa ufficiale (possibilità ci sono già in questo weekend), in Qatar ha del clamoroso quanto accaduto a Roberto Mancini e al suo Al Sadd.

Squadra che aveva festeggiato il titolo la settimana scorsa senza neanche scendere in campo: la sconfitta dei rivali dello Shamal contro il Qatar Sc per 2-0 aveva dato il via alla festa, resa ancora più piacevole dal successo in Champions contro l’Al Hilal di Inzaghi. Ora però qualcosa è cambiato e i tifosi potrebbero dover rimettere dentro le bandiere ed aspettare tempi migliori.

Già perché la decisione del giudice sportivo ha di fatto riscritto la classifica e reso meno agevole la corsa al titolo.

L’Al Sadd non è più campione: cambia la classifica in Qatar

Proviamo a fare chiarezza. Tutto nasce dal regolamento sulle sostituzioni di calciatori stranieri. Il Qatar SC poco prima dell’intervallo ha subito l’espulsione del tunisino Ali Saodi e successivamente ha sostituito il qatariota Ahmed Al-Rawi con l’argentino Franco Russo.

Mancini rischia di perdere il titolo (Instagram Roberto Mancini) – Calcionews24.com

Proprio questa sostituzione ha infranto il regolamento: l’articolo 15, infatti, impone ad una squadra che ha già sei stranieri in campo, di terminare la partita con 5 giocatori non qatarioti in campo se uno degli stranieri viene espulso.

Da qui la decisione della Commissario disciplinare di infliggere la sconfitta a tavolino al Qatar Sc e, di conseguenza, la vittoria allo Shamal. Con questa decisione, la squadra di Mancini ‘perde’ il titolo: ad una giornata dal termine, i punti di vantaggio sulla seconda sono soltanto due e non più cinque.

Tutto si deciderà l’ultima giornata con lo scontro diretto proprio tra l’Al Sadd del Mancio e lo Shamal: basterà non perdere alla capolista per dare il via alla festa bis per il titolo.