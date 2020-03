Scuffet Torino, i granata mettono gli occhi sul futuro tra i pali

Scuffet Torino, il club granata ha messo gli occhi sul futuro tra i pali: nel mirino il portiere classe 1996 in forza allo Spezia

Il Torino, pur in un clima di grande incertezza per il presente, guarda già al futuro. E, in particolare, a quello tra i pali: il club granata, infatti, ha messo nel mirino Simone Scuffet.

L’estremo difensore classe 1996, in prestito allo Spezia con diritto di riscatto dall’Udinese, sta vivendo una stagione piuttosto positiva. E così Bava ha iniziato a sondare il profilo, a prescindere dal futuro di Sirigu in granata.