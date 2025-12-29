Semenyo Manchester City, trattativa avanzata: clausola da 65 milioni pronta ad essere sfruttata dai Citizen per portare all’Etihad il 25enne del Bournemouth

Semenyo Manchester City, trattativa avanzata grazie alla clausola di 65 milioni di sterline presente fino al 10 gennaio sul giocatore

Il Manchester City è in trattative avanzate per assicurarsi le prestazioni di Antoine Semenyo, secondo quanto riportato da fonti ESPN. I Citizens puntano a chiudere l’affare per l’esterno del Bournemouth già nei primi giorni della finestra di mercato di gennaio, che si aprirà giovedì. Sono previsti ulteriori incontri con i rappresentanti del giocatore nel corso della settimana, e il Bournemouth è stato informato dell’intenzione del City di pagare la clausola rescissoria del 25enne.

Semenyo potrà lasciare il Vitality Stadium per 65 milioni di sterline se l’accordo verrà finalizzato entro il 10 gennaio. Nonostante l’interesse di altri top club inglesi come Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal, fonti vicine alla trattativa indicano che il Manchester City è attualmente in pole position.

La dirigenza dei campioni d’Inghilterra ha accelerato i negoziati dopo aver appreso la preferenza di Semenyo per un trasferimento all’Etihad Stadium. Il Bournemouth sarà impegnato contro il Chelsea a Stamford Bridge martedì, prima dell’apertura ufficiale del mercato invernale. Il City, dal canto suo, inizierà il 2026 proprio contro il Chelsea il 4 gennaio.

L’attaccante ghanese sta vivendo un momento di forma straordinario, avendo segnato nelle ultime tre apparizioni e portando il suo bottino stagionale a nove gol in 17 partite di Premier League. Il suo eventuale arrivo al Manchester City potrebbe aprire la porta alla partenza in prestito di Oscar Bobb. Inoltre, il giovane talento argentino Claudio Echeverri, il cui prestito al Bayer Leverkusen è stato interrotto, potrebbe essere girato in prestito al Girona, club affiliato al City, secondo le indiscrezioni raccolte da ESPN.

