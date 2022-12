Semplici: «Credo che Spalletti sia contento di queste sconfitte subite in amichevole»

Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL, ha parlato delle ultime amichevoli giocate dal Napoli in vista della ripresa della Serie A

PAROLE – «Sotto certi aspetti credo che Spalletti possa essere contento di queste sconfitte subite in amichevole. C’era il rischio che alla ripartenza la squadra potesse peccare di presunzione per quello che aveva fatto nella prima parte del campionato, nel passato che ora non conta più. Mi auguro per loro che le partite perse gli abbiano fatto alzare un po’ le antenne per ritrovare subito quello spirito e quella mentalità che ha contraddistinto il Napoli finora».