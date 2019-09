Stefano Sensi, intervenuto in zona mista al termine di Inter Slavia Praga, esprime il suo parere sulla prova disputata – VIDEO

(dal nostro inviato a San Siro, Andrea Cerrrato) – L’Inter non va oltre il pari a San Siro contro lo Slavia Praga, deludendo i propri tifosi oltre che Antonio Conte. Sensi, stellina nerazzurra, prova a spiegare i motivi della prestazione non esaltante.

«Non abbiamo sottovalutato l’avversario, ci è mancato qualcosa in zona gol», ammette Sensi in zona mista. Il giocatore ha colpito la traversa da cui è nato il tap in di Barella.