Sensi Sampdoria, accordo totale: c’è l’intesa con l’Inter

Calciomercato Sampdoria: intesa totale con l’Inter per il trasferimento di Sensi. I dettagli dell’operazione

Stefano Sensi vestirà la maglia della Sampdoria fino al termine della stagione. Il centrocampista dell’Inter ha accettato la proposta del club blucerchiato, apprezzando il forte interesse mostrato dal futuro tecnico doriano Marco Giampaolo.

Come riportato da Sky Sport, nella giornata di lunedì è stato raggiunto un accordo totale tra la Sampdoria e l’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo si trasferirà in prestito secco fino a giugno e raggiungerà Bogliasco mercoledì mattina.