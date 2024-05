Il 22 maggio è una data storica per il calcio italiano: l’Atalanta è la quarta squadra campione in questo giorno

L’Atalanta ha battuto 3-0 il Bayer Leverkusen vincendo l’Europa League, scrivendo la data “22 maggio” in maniera indelebile nella storia del club orobico. I bergamaschi però non sono gli unici ad aver festeggiato in questo giornata.

Il 22 maggio 1963 fu il Milan a vincere la Coppa dei Campionai contro il Benfica mentre nel 1996 era stata la Juventus, vincente contro l’Ajax. L’Inter vinse addirittura due volte: nel 1991 in Coppa UEFA contro la Roma e nel 2010 con il Bayern Monaco, l’ultimo tassello del Triplete.