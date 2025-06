Svelato il calendario di Serie A 2025-2026! Ecco come sceglieranno i match da trasmettere Dazn e Sky

Con l’annuncio del nuovo calendario della Serie A 2025-2026 scatta il classico dubbio negli appassionati riguardante la suddivisione dei diritti televisivi.

Protagoniste fino al 2028-2029 insieme, Dazn e Sky hanno svelato la divisione degli incontri delle partite della nuova stagione, ricordando che saranno i primi a tenere le dirette esclusive, con Sky che trasmetterà ancora solo 3 partite in co-esclusiva.

Ad essere cambiato, a partire dalla stagione che sta per concludersi, sarà le modalità e l’ordine in cui le due emittenti sceglieranno le partite da trasmettere. Come si legge su Calcio e Finanza, il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».

Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti saranno dunque divise in questo modo:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Cambia dunque la suddivisione dei match della domenica, con Sky che trasmetterà il match delle 18 anzicché il lunch-match delle 12.30.

Inoltre, da quest’anno le due emittenti si ritroveranno per decidere a tavolino (in anticipo) la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato.

«I Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB si riuniscono presso la sede della Lega Serie A ovvero in via telematica entro 10 giorni lavorativi dopo la pubblicazione del calendario di ciascuna Stagione Sportiva, per definire quanto segue: relativamente alle Stagioni Sportive 2024/2025, 2026/2027 e 2028/2029 i Licenziatari individuano le 20 Gare “top match” secondo l’ordine di priorità stabilito dal seguente schema»:

Pick 1 – DAZN Pick 2 – DAZN Pick 3 – DAZN Pick 4 – Sky Pick 5 – DAZN Pick 6 – DAZN Pick 7 – Sky Pick 8 – DAZN Pick 9 – DAZN Pick 10 – DAZN Pick 11 – DAZN Pick 12 – Sky Pick 13 – DAZN Pick 14 – DAZN Pick 15 – DAZN Pick 16 – DAZN Pick 17 – DAZN Pick 18 – DAZN Pick 19 – Sky Pick 20 – DAZN

Le rimanenti 360 gare di ciascuna stagione sportiva «sono oggetto di scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB secondo l’ordine di priorità per ciascuna Giornata» a stabilirlo uno schema specifico delle due piattaforme.