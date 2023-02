Serie A, ecco i migliori dribblatori del campionato

Kvara, Leao e Laurienté: ecco quali sono i migliori dribblatori in Italia in relazione ai dribbling tentati e riusciti

La Gazzetta dello Sport ha stilato una classifica dei migliori dribblatori della Serie A: sia per dribbling tentati, che riusciti.

Come era facile da immaginare, Kvaratskhelia e Rafael Leao sono i primi nomi della lista. Il georgiano del Napoli è primo per dribbling tentati, 99, con 30 riusciti. Il rossonero invece ha un maggior numero di dribbling riusciti, 32 su 81 tentati. Parisi completa il podio dei dribbling riusciti a quota 32 su 61. Molto simile per caratteristiche a Kvara e Leao – partendo da sinistra per accentrarsi – c’è poi Laurienté del Sassuolo: 65 tentati e 28 riusciti. Nella classifica dei dribbling riusciti per squadra c’è primo il Milan con il 47.4%, seguito dalle torinesi: Juve al 46.6 e il Torino a 46.5.