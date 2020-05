Serie A, ecco il Protocollo ufficiale per la ripresa degli allenamenti di squadra

Da pochi minuti è ufficiale e consultabile il Protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra

Dopo le parole del Ministro Spadafora è arrivato pochi minuti fa il Protocollo ufficiale per la ripresa degli allenamenti di squadra.

CLICCA QUI PER CONSULTARE E SCARICARE IL PROTOCOLLO

Con questo documento le squadre di Serie A, B e C potranno riprendere gli allenamenti collettivi. Tra le novità del Protocollo: la necessità di effettuare test ogni 4 giorni, la possibilità di evitare il maxi-ritiro preventivo per tutta la squadra, con l’isolamento fiduciario che scatta soltanto nel momento in cui venga accertata la positività di un calciatore al Coronavirus.