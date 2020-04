Serie A ferma, Sky e Dazn in contatto con la Lega: nuove offerte agli abbonati

Il primo maggio Sky e DAZN dovranno versare l’ultima rata alla Lega Calcio per i diritti televisivi. Le due emittenti prendono tempo

Tra meno di un mese Sky e DAZN dovranno versare alla Lega l’ultima rata per i diritti tv (si tratta di 230 milioni, parte dei 780 complessivi dell’accordo Sky e dei 193 di quello Dazn). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le due emittenti sono in contatto costante con la Lega per capire se ci sarà la ripresa del campionato. Entrambe salderanno il pagamento una volta avute certezze su questo fronte.

Intanto pensano a come fare per non perdere abbonati. DAZN ha deciso di donare un mese gratis agli utenti, mentre Sky ha ampliato l’offerta dei pacchetti a chi non aveva già lo spettro completo, ha sospeso la fatturazione per bar e ristoranti, ha aggiunto due canali di cinema.