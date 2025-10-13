Serie A, i giocatori protagonisti con le Nazionali: i dettagli

Serie A, protagonisti in Nazionale: gol, assist e infortuni durante la sosta di ottobre

La Serie A non si ferma mai, nemmeno durante la sosta per le nazionali. In questi giorni di ottobre, moltissimi giocatori del campionato italiano sono stati protagonisti in giro per il mondo tra qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali. Una pausa intensa, fatta di gol, prestazioni convincenti, ma anche di qualche infortunio che tiene in ansia i rispettivi club.

Tra i grandi protagonisti di questa sosta spiccano diversi volti noti della Serie A. La Scozia ha conquistato una vittoria importante grazie alle reti di Adams e McTominay, entrambi in grande forma. Ancora una volta decisivo anche Rasmus Hojlund del Napoli, autore di tre gol in due partite con la Danimarca. Festa anche per Cipro, che trova la vittoria grazie al sigillo di Kastanos del Verona.

Sabato si era già messo in mostra Lucumí del Bologna, autore di un gol nell’amichevole tra Messico e Colombia, mentre il giovane talento Kenan Yildiz (Juventus) ha impressionato con una doppietta nella Turchia, dove è andato in rete anche Celik della Roma. In casa Italia, gioie e dolori: Moise Kean ha segnato ma si è infortunato, lasciando il posto a Pio Esposito, che ha trovato la sua prima rete in azzurro.

Ottimo momento anche per Lewis Ferguson del Bologna, che ha trovato il suo primo gol con la Scozia, mentre in Francia è tornato al gol Adrien Rabiot del Milan. Buone notizie anche dalle giovanili azzurre: doppietta per Pisilli e gol per Camarda con l’Under 21. In Sud America, Lautaro Martínez (Inter) ha servito un assist decisivo a Lo Celso nel successo dell’Argentina contro il Venezuela, mentre preoccupa l’infortunio alla caviglia di Estupiñan (Milan) nell’amichevole tra Ecuador e Stati Uniti, che ha visto in campo anche Pulisic e McKennie.

Complessivamente, oltre 300 giocatori della Serie A sono stati convocati per gli impegni internazionali, tra nazionali maggiori e Under 21. Alcuni hanno brillato, altri hanno accumulato minuti preziosi, confermando ancora una volta la dimensione globale del campionato italiano.

La Serie A, dunque, resta una delle competizioni più rappresentate nel calcio mondiale: i suoi protagonisti continuano a distinguersi in ogni angolo del pianeta, portando con sé l’esperienza e la qualità di un torneo che, anche durante le soste, non smette mai di far parlare di sé.