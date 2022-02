Serie A, Gravina ordina l’assemblea elettiva: si lavora al post Dal Pino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ordinato un’assemblea elettiva per trovare il sostituto di Paolo Dal Pino

Paolo Dal Pino ha rassegnato le dimissioni come presidente della Lega Serie A. Come riporta l’ANSA, Gravina non ha quindi perso tempo, dando mandato all’ad De Siervo di convocare un’assemblea elettiva.

L’obiettivo è quello di trovare il prima possibile il nuovo presidente, così da ristabilire l’ordine degli organi di Lega.