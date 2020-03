Serie A: i calciatori di Napoli, Genoa, Samp e Toro senza stipendio da gennaio

Secondo quanto riportato da La Repubblica, i calciatori di Napoli, Genoa, Sampdoria e Toro sarebbero senza stipendio da gennaio

Ieri sera la Juventus ha comunicato di aver trovato un accordo con i propri calciatori per un taglio delle prossime quattro mensilità. Oggi, invece, La Repubblica svela come i calciatori di quattro club di Serie A non hanno ancora ricevuto lo stipendio di febbraio.

Secondo quanto riporta il quotidiano, i calciatori di Genoa, Napoli, Sampdoria e Torino, non avrebbero ancora incassato il bonifico relativo all’ultimo mese di calcio giocato. Gli stessi giocatori, quindi, si sono rivolti all’Associazione Italiana Calciatori.

Il motivo? Secondo La Repubblica la scelta delle società ha due spiegazioni: non perdere la liquidità in un momento critico per il Paese oppure arrivare al tavolo delle negoziazioni che si aprirà domani con una maggiore forza contrattuale.