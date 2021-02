Serie A, i possibili protagonisti della 24ª giornata

Diciotto squadre di Serie A saranno impegnate nel weekend nel 5° turno del girone di ritorno: rinviata Torino-Sassuolo, i possibili protagonisti della 24ª giornata

Ancora quindici partite per squadra per concludere la stagione. La Serie A entra nel vivo nel weekend con le delicate sfide della 24ª giornata. Slitta al 17 marzo l’anticipo previsto per venerdì sera fra il Torino di Nicola e il Sassuolo di De Zerbi. La partita è stata rinviata per le numerose positività al Covid-19 riscontrate in seno alla formazione granata. Il turno partirà dunque il sabato pomeriggio con lo scontro salvezza fra Spezia e Parma: ducali penultimi e quasi all’ultima spiaggia per provare una rimonta sulle squadre che li precedono. Si prosegue la sera con l’interessante sfida fra il Bologna di Mihajlovic e la Lazio di Simone Inzaghi, uscita con le ossa rotte dal confronto di Champions League con il Bayern Monaco. Test importante, alle 20.45, per la Juventus di Pirlo: i bianconeri, che iniziano a pensare anche al ritorno con il Porto, sono attesi sul difficile campo degli scaligeri. Si prosegue domenica 28 febbraio con partite sulla carta molto interessanti. A iniziare dal lunch match fra Sampdoria e Atalanta, per proseguire con un altro acceso scontro salvezza fra il Crotone di Stroppa fanalino di coda e il Cagliari del nuovo tecnico Semplici, alla disperata ricerca di punti che alimentino le speranze di una permanenza in A. Punti in palio per la zona bassa della classifica anche in Udinese-Fiorentina. Sempre nel pomeriggio non saranno ammesse distrazioni per la nuova capolista Inter, che ospita al Meazza il pericoloso Genoa di Ballardini. In serata chiuderanno il derby campano fra il Napoli di Gattuso e il Benevento di Pippo Inzaghi, e il big match dell’Olimpico fra la Roma di Fonseca e il Milan di Pioli, che dirà molto sulle condizioni dei rossoneri e sulle ambizioni dei giallorossi. Ma vediamo i possibili protagonisti della 24ª giornata di Serie A:

MARCO SILVESTRI, VERONA-JUVENTUS

Il Verona di Juric proverà a complicare la vita alla lanciatissima Juventus al Bentegodi. Gli scaligeri hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà qualsiasi squadra in questa stagione, e fra i giocatori più attesi c’è sicuramente il portiere gialloblù Marco Silvestri, che finora ha subito soltanto 26 gol ed è uno degli estremi difensori dal rendimento più alto del campionato di Serie A. Per lui si prospetta una serata molto impegnativa, visto che dall’altra parte troverà il capocannoniere della Serie A Cristiano Ronaldo, ma dalle sue parate passano molte delle possibilità del Verona di riuscire a conquistare un risultato positivo.

ROMELU LUKAKU, INTER-GENOA

In una partita che si annuncia particolarmente combattuta nonostante la differenza di classifica, visti i risultati ottenuti dai rossoblù con Ballardini in panchina, potrebbe essere proprio il centravanti belga Romelu Lukaku, con la sua fisicità e la capacità di spaccare in due le difese, l’uomo che può dare altri tre punti alla squadra di Conte e tenere a debita distanza le inseguitrici. L’ex Manchester United ha realizzato 17 gol finora, cui vanno aggiunti 4 assist, ed è stato uno dei giocatori chiave già nel derby contro il Milan, che ha portato i nerazzurri in cima alla classifica.

LORENZO PELLEGRINI, ROMA-MILAN

Il centrocampista italiano, Lorenzo Pellegrini, si candida a un ruolo da protagonista nel big match dello stadio Olimpico che chiude la 24ª giornata. Con il Milan che appare un po’ stanco fisicamente e mentalmente in questa fase della stagione, i suoi movimenti fra le linee e la sua qualità nell’impostazione del gioco possono creare molti problemi ai rossoneri, che nelle ultime 4 giornate hanno riportato ben 2 sconfitte contro Spezia e Inter. Possibili protagonisti 24ª giornata: il centrocampista di Fonseca ha dimostrato di poter essere decisivo sia fornendo assist per le punte (sono ben 5 quelli messi a referto finora), sia andando personalmente alla conclusione a rete (4 i goal realizzati fino a questo momento). Una vittoria permetterebbe alla Lupa di portarsi a -2 dai rossoneri, attualmente secondi.