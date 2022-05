Serie A, i top di Vieri: «Maignan un fenomeno. Bremer ti spacca in due»

L’ex attaccante azzurro Bobo Vieri ha stilato la lista dei suoi top del campionato di Serie A

TOP – «Portiere: Maignan, fenomeno. Difensore: Bremer. Una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic. Crescita incredibile, partite sbagliate zero: quelle che non ha giocato. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve. La Juve non è la Fiorentina? Scuse. È uno dei centravanti più forti d’Europa e non soffre le pressioni. Ma se giochi in una squadra che gioca male, giochi male anche tu».