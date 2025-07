La Serie A perde i suoi bomber per l’Arabia Saudita: dopo Retegui ora ci provano per Kean

Dopo Retegui il campionato Saudita ha messo nel mirino anche Moise Kean: il rischio che i capocannonieri della scorsa Serie A se ne vadano è concreto

La Serie A rischia un doppio colpo al cuore. Dopo il passaggio ormai imminente di Mateo Retegui all’Al Qadsiah, anche Moise Kean potrebbe presto salutare il campionato italiano. L’attaccante della Fiorentina è finito nel mirino dell’Al Hilal, club saudita allenato da Simone Inzaghi, che ha appena ufficializzato l’arrivo di Theo Hernandez dal Milan. Si tratterebbe di un altro pezzo pregiato in partenza verso l’Arabia Saudita, a conferma di un trend che sta svuotando la Serie A dei suoi protagonisti più incisivi.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’Al Hilal ha avviato un sondaggio esplorativo per valutare la situazione di Kean, il cui futuro alla Fiorentina resta in bilico. I contatti tra le parti sono già in corso per capire la reale fattibilità dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi in tempi brevi. Nel contratto che lega Kean alla Fiorentina è infatti presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Una cifra che il club saudita potrebbe decidere di versare per poi trattare direttamente l’ingaggio con l’attaccante classe 2000.

La Fiorentina resta in attesa. Se entro il 16 luglio Kean non dovesse partire, i viola sarebbero pronti a proporgli un rinnovo contrattuale importante. Anche grazie ai benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita, la società potrebbe quasi raddoppiare l’attuale stipendio da 2,2 milioni, portandolo a cifre record per la gestione Commisso: paragonabili solo a quelle che furono destinate a Franck Ribery.

Il potenziale addio di Kean, però, avrebbe conseguenze significative anche in ottica Nazionale. L’ex Juventus e il partente Retegui hanno infatti chiuso ai primi due posti l’ultima classifica marcatori della Serie A, con 25 gol per l’italo-argentino e 19 per il numero 9 viola. La loro eventuale partenza verso l’Arabia Saudita rappresenterebbe una doppia perdita pesantissima per il calcio italiano: non solo in termini di gol, ma anche per il valore simbolico di un campionato che fatica sempre più a trattenere i propri talenti di punta.