Serie A, è Milinkovic-Savic l’MVP di dicembre: il comunciato

Serie A, è Milinkovic ad aggiudicarsi il premio come miglior giocatore del mese di dicembre. Sabato la premiazione

La Lega di Serie A ha istituito a partire da questa stagione sportiva il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese. Per il mese di dicembre appena concluso il migliore è stato il biancoceleste Milinkovic-Savic.

«Milinkovic-Savic ha contribuito con le sue prestazioni a trascinare la Lazio nell’attuale striscia di successi consecutivi. Un centrocampista completo in grado di incidere sia nella fase difensiva con recuperi decisivi sia in quella offensiva con i suoi gol e assist per i compagni». Queste le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Serie A. Milinkovic verrà premiato sabato 11 gennaio allo stadio Olimpico prima della gara contro il Napoli.