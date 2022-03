Serie A, l’elezione di Casini spacca in due la Lega

La Serie A ha deciso per l’elezione di Casini come presidente della Lega: una decisione che spacca in due le squadre

Al terzo tentativo si è giunti all’elezione del nuovo presidente della Serie A. La Lega ha deciso per Casini ed è la vittoria di Lotito in primis, che ha sempre appoggiato il neo presidente sin dall’inizio, e De Laurentiis, convinto della scelta.

Una vittoria, però, che non lascia ben sperare per il futuro visto la scissione dei presidenti divisi sulla decisione di Casini. Undici voti per il sì e nove per il no fanno capire che il lavoro di Casini è quello di cercare di unire una Lega che in questo momento sia più spaccata che mai.