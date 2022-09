Udinese e Salernitana le sorprese della Serie A: lo spirito di Sottil e Nicola

A stupire in Serie A in questo avvio di stagione sono Udinese e Salernitana: lo spirito di Sottil e Nicola

L’allenatore bianconero, all’esordio in massima serie, ha già plasmato il gruppo a sua immagine e somiglianza. C’è chi già pensa a un ciclo importante con lui alla guida. In casa granata dopo la seconda rivoluzione in sei mesi, Nicola ha saputo mettere in campo un gruppo con le sue caratteristiche: grinta e corsa. Lo scrive Tuttosport.