Paparesta: «Juve Salernitana? Troppa pressione sull’arbitro e confusione»

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, è tornato a parlare dell’episodio di Juve Salernitana ai microfoni de Il Mattino

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, è tornato a parlare dell’episodio di Juve Salernitana ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni:

«Episodio Juve Salernitana? Troppa confusione legata alla cattiva gestione del VAR. Tutti hanno cercato di mettere pressione all’arbitro e cerano 47 persone in campo insieme. Non poteva essere abbastanza lucido per decidere. Gol Bonucci? A prescindere da Candreva con le regole attuali non è fuorigioco siccome non influisce e non tocca il pallone».