Juventus, da Di Maria a Szczesny: le ultime sugli infortunati in vista del Benfica

In vista del match di Champions League contro il Benfica, l’allenatore della Juventus Allegri potrebbe recuperare qualche infortunato

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è costretto ancora a fare i conti con qualche assenza forzata in vista del match contro il Benfica, vero e proprio snodo cruciale del cammino in Champions League dei bianconeri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Di Maria viaggia verso la convocazione che diventerà certezza se non sentirà dolore. Meno fiducia invece sul recupero di Szczesny, Locatelli e Rabiot: lo scenario più probabile è che non saranno convocati.

