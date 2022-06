Serie A, spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti: l’ipotesi

La Serie A starebbe pensando di inserire lo spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti: la novità

Il prossimo 24 giugno sarà stilato il calendario della prossima Serie A. Un campionato particolare, che verrà interrotto per quasi due mesi per far spazio al Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre.

Nella prossima stagione, però, potrebbe esserci un’importante novità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i club potrebbero chiedere alla FIGC una deroga per giocarsi lo scudetto con uno spareggio in caso di arrivo a pari punti. Niente più scontri diretti e differenza reti, quindi, ma un match secco per assegnare il titolo.