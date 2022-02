Cosa non VAR: il fine settimana ha acceso le polemiche in Serie A

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel weekend in Serie A è scattata la polemica sul VAR: dal gol di Zaniolo, al Derby fino all’Atalanta, gli allenatori si lamentanoù

Fine settimana all’insegna della polemica in Serie A e sul VAR. Tanti gli allenatori che si sono lamentati e diversi gli episodi dubbi anche alla moviola.

Il primo a far rumore è senza dubbio Mourinho. Il gol di Zaniolo annullato non è andato giù allo Special One che ha usato parole forte per l’arbitro e la gestione delle partite in Serie A. Nello stesso giorno anche Inzaghi dopo la sconfitta nel derby ha parlato del contatto Sanchez Giroud a metà campo. Infine Gasperini che con la sua Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari, con la prima rete di Pereiro viziata da un fallo di mano non punito. Tante situazioni e visioni differenti dal campo alla moviola. A questo hanno aggiunto anche un commento gli ex arbitri Pieri e Cesari: «Gli arbitri devono spiegare, serve comunicazione».