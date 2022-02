Roma, Mourinho: «Se Zaniolo avesse giocato con Inter, Milan o Juve non sarebbe stato espulso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue la polemica di Mourinho dopo quanto accaduto con Zaniolo in Roma-Genoa

Non si placa la polemica di Mourinho dopo quanto accaduto con Zaniolo, gol annullato e poi espulsione, in Roma-Genoa. Le parole dell’allenatore giallorosso in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Se Zaniolo giocasse con Inter, Juve e Milan sarebbe la stessa situazione? Pensate che quel rosso lì, per fare un esempio, lo prende Lautaro Martinez a San Siro? O Chiellini nello stadio della Juventus? O Ibrahimovic a San Siro? Zaniolo è stato espulso perché ha detto ad Abisso tre volte la stessa cosa, ma non lo ha insultato. Abisso mi ha detto: Zaniolo per 3 volte mi ha detto “che c… hai fischiato”. Non lo ha mandato a quel paese e non ha insultato la mamma. Doveva capire la frustrazione».