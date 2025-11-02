 Verona Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Zanetti e Chivu per il match del 'Bentegodi'
Verona Inter, le formazioni ufficiali. Zanetti e Chivu hanno reso note le scelte per il match delle 12:30. Non mancano le sorprese fra i nerazzurri.

Verona ed Inter aprono la domenica di Serie A. I nerazzurri devono vincere per accorciare ancora di più sul Napoli. Gli scaligeri sono a caccia di una impresa per provare a lasciare la zona rossa della classifica.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Gift-Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

