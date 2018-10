Come vedere la Serie B 2018/19 in streaming e in diretta TV

Come vedere la Serie B 2018/2019 in diretta tv ed in streaming: tutte le gare (eccetto una, in chiaro sulla Rai) del campionato cadetto di quest’anno in esclusiva su DAZN

Da quest’anno la Serie B sarà in esclusiva su DAZN: chiunque volesse vedere il campionato cadetto in streaming o in diretta tv potrà dunque abbonarsi alla nuova emittente satellitare del gruppo Perform. Attenzione però: alcune delle gare di B, fino all’anno scorso in esclusiva su Sky Sport, questa stagione potranno essere visibili in chiaro anche sulla Rai grazie all’accordo sottoscritto tra DAZN e la tv di Stato. Per la precisione una partita settimana potrà essere seguita direttamente sulla Rai, mentre tutte le altre saranno esclusiva assoluta di DAZN e non esisteranno altri metodi legali per poterle seguire. Qui di seguito invece ecco una lista di siti tramite i quali sarà possibile seguire il calcio in generale: Stream HD Calcio.

DAZN a partire da quest’anno trasmetterà in esclusiva anche altri eventi calcistici internazionali come la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e la Bundesliga. Qui di seguito ecco il link tramite il quale sarà possibile abbonarsi all’emittente in prova assolutamente gratuita: CLICCA QUI PER ABBONARTI UN MESE GRATIS A DAZN. DAZN è vsibile sia per gli abbonati Mediaset Premium che per quelli Sky (tramite l’acquisto di un ticket aggiuntivo e con decoder Sky Q), che per chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento a parte tramite smart tv (per i device compatibili), consoles da gioco, smartphone, pc, tablet e dispositivi iOS, Android e Windows Mobile in generale semplicemente accedento all’app DAZN.