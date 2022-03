Lecce, Baroni: «Classica partita in cui se non segni poi paghi: è una lezione per il futuro». Le parole del tecnico salentino

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha analizzato il pareggio per 2-2 acciuffato in extremis sul campo del Cosenza. Queste le sue parole nel post partita riprese da Pianeta Serie B:

LA PARTITA – «Abbiamo iniziato bene, proponendo calcio accademico. Abbiamo fatti grandi cose, ma abbiamo subito su due errori nostri. Guardando i dati, mi viene da dire che questa è la classica partita che se non segni paghi caro gli errori. In corso abbiamo cambiato assetto per provare a scardinare le loro linee. Inizialmente abbiamo sfruttato bene le corsie, poi non è andata come ci aspettavamo. Il rigore non ha condizionato la partita. Potevamo andare di nuovo in gol ma non l’abbiamo fatto. Volevamo sfondare centralmente ma non ci siamo riusciti. Bisognava continuare a farlo sulle corsie. Ci prendiamo questo pareggio, ma siamo chiamati ad imparare dagli errori. Merito al Cosenza per la prestazione, hanno fatto ciò che dovevano fare. I tifosi vogliono sempre vincere, è normale. Lo vorremmo anche noi. Questa gara ci deve servire per il futuro».