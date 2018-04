Serie B, 37° turno: Empoli-Frosinone finisce 2-4. La doppietta di Ciano non basta alla squadra ciociara, i toscani ormai ad un passo dalla promozione in Serie A

Frosinone-Empoli, posticipo del 37° turno di Serie B, finisce con la vittoria azzurra per 4 a 2. La squadra toscana, dopo i tre punti odierni conquistati contro una diretta concorrente per la promozione, ha la Serie A in tasca: un obiettivo che potrà centrare matematicamente già nella prossima gara. Nella gara giocata stasera allo stadio ‘Benito Stirpe’ il Frosinone di Longo va in vantaggio al 1′ con Ciano, ma la gara si vivacizza nella ripresa; al 49 arriva il pari di Krunic, poi è nuovamente Ciano a segnare riportando in vantaggio i ciociari. La reazione degli azzurri di Andreazzoli è da grande squadra: al 61′ arriva il nuovo pareggio con Di Lorenzo, seguito al 78′ dal gol rimonta di Caputo. In pieno recupero, poi, la rete di Lollo fissa il risultato finale.

L’Empoli conquista il 23esimo risultato utile consecutivo (22esima vittoria stagionale) e allunga a +13 su Palermo e Parma. Con 76 punti in classifica, la squadra toscana attende di festeggiare la promozione già sabato prossimo al ‘Castellani’ contro il pericolante Novara. Il Frosinone resta quarto in classifica con 62 punti.