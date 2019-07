Serie B, il Perugia bussa all’Atalanta: il grifo punta Capone per l’attacco

Serie B, il Perugia bussa all’Atalanta: il grifo punta Christian Capone per l’attacco

Il mercato del Perugia potrebbe presto subire uno scossone secondo SkySport. La società umbra avrebbe inserito nella lista della spesa un giocatore dalla massima serie: Christian Capone dell’Atalanta. Il giovane classe 1999 pare essere l’elemento di rilievo per rinnovare l’attacco del club biancorosso.

Il giovane di Vigevano, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e poi in prestito al Pescara per due stagioni, ha ottenuto 36 presenze in Serie B e segnato 6 gol. Il suo valore, ad oggi, si aggira intorno ad 1,3-1,5 milioni di euro.