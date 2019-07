Serie B, Palermo escluso. Al suo posto sarà riammesso il Venezia

Serie B, il Palermo è escluso dal Consiglio Federale di Roma. Al posto dei rosanero il Venezia, che parteciperà al prossimo campionato

Notizia che era nell’aria da ormai svariati giorni e che oggi ha avuto la sua conferma. Il Palermo non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. La decisione viene dal Consiglio Federale di Roma, presa nella giornata di oggi.

In attesa della definitiva ufficialità, quindi, i rosanero non giocheranno in cadetteria la prossima stagione. Cosa che al contrario farà il Venezia, club ripescato per rimpiazzare i siciliani.