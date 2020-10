Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

LUCCHESE – «La Lucchese comunica con un post sul proprio profilo Facebook che sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra (quattro giocatori ed un membro dello staff), oltre a quelli già noti. Tutti i componenti del gruppo squadra saranno sottoposti ad un nuovo tampone oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14. Seguiranno aggiornamenti»

ALBINOLEFFE – Le parole del presidente Andreoletti: «Nonostante il punto conquistato con una squadra che occupa i primi posti della classifica, sono tornato un po’ deluso dalla trasferta di Grosseto. Per quanto espresso sul campo in termini di gioco e occasioni, meritavamo sicuramente i tre punti. Così non è andata e, come purtroppo sta accadendo da inizio campionato, paghiamo pesantemente i nostri errori. Il match con la Pistoiese? Domenica, vista la situazione di classifica, ci attende una partita che definire importantissima è riduttivo. Sarà una settimana fondamentale. È necessario prepararla al meglio e arrivare al weekend con la giusta concentrazione per raccogliere i frutti del lavoro quotidiano. Quello che stiamo vivendo è un momento di estrema criticità perché a questa fragilità pregressa si sommano le difficoltà delle proprietà, che possono dedicare sempre meno risorse all’attività-calcio, visto quanto sta accadendo nell’economia del Paese. Se crediamo veramente che lo sport sia “maestro di vita” per i giovani italiani, questo è il momento di dimostrarlo»

Serie C girone B

CESENA – «Non ci sono positività dopo i tamponi anti Covid-19 a cui il gruppo squadra si è sottoposto nella giornata di lunedì».

SAMBENEDETTESE – Le prime parole di Zironelli, neo tecnico della Samb: «Essere qui mi fa un bellissimo effetto, è stata una cosa improvvisa. Già due anni fa c’era stato un interessamento che non si concretizzato. Nel momento in cui sono stato chiamato di nuovo non ho avuto dubbi. Conosco già parecchi giocatori, i valori tecnici di questo gruppo sono importanti. Non sono preoccupato».

PERUGIA – «AC Perugia Calcio comunica che nel corso dei test eseguiti dal gruppo squadra entro le 48 ore antecedenti la gara è stata riscontrata una positività al Covid-19 di un calciatore, il quale è stato prontamento isolato presso il domicilio secondo le direttive federali e ministeriali. Nel rispetto delle suddette norme abbiamo predisposto per l’intero gruppo squadra un nuovo ciclo di test mediante “tampone rino-faringeo” effettuato nella mattinata odierna. In accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi»

Serie C girone C

AVELLINO – «L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, il gruppo squadra è stato sottoposto al ventiquattresimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito negativo per tutti. Da questi risultati vanno esclusi i positivi del diciottesimo e ventitreesimo ciclo».