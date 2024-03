Shakhtar Donetsk, Lucescu: «Sudakov mi ricorda Mkhitaryan»

Mircea Lucescu ha parlato di Georgiy Sudakov, talento dello Shakthar Donetsk che piace molto in Serie A e non solo

Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato su Tuttosport di Georgiy Sudakov, trequartista classe 2002 nel mirino di Juventus e Napoli.

RUOLO – «È un centrocampista d’attacco molto forte . Sa fare bene entrambe le fasi. Ruolo? Di solito parte da sinistra per andare al tiro col destro. Ha un bel piede e tanta qualità. In mezzo al campo si fa sentire: corre parecchio ed è prezioso nel recuperare diversi palloni».

MKHITARYAN – «Rivedo in lui doti alla Mkhitaryan, anche se l’armeno è più offensivo. Entrambi sono bravi nell’attaccare gli spazi. Sudakov in realtà viene più nel vivo del gioco a metà campo, anche se gli piace pure lanciarsi in avanti per concludere l’azione. L’interista è più goleador, anche se adesso gioca più arretrato. Sudakov comunque può diventare un calciatore eccezionale proprio come Mkhitaryan».