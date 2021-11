Sheriff, Athanasiadis: «Stiamo bene, pronti per affrontare l’Inter»

Athanasiadis, portiere dello Sheriff, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter

Intervenuto insieme al suo tecnico in conferenza stampa, il portiere dello Sheriff, Athanasiadis, ha parlato del match di domani contro l‘Inter.

SHERIFF – «Stiamo bene. Abbiamo lavorato questa settimana per essere pronti per questa partita. Domani contro l’Inter sarà difficile, ma sono pronto e concentrato per la partita».