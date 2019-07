Shevchenko sui tifosi del Milan: «Fantastici, un attaccamento incredibile» – VIDEO

Andriy Shevchenko dedica sempre dolci parole a quelli che, per anni, sono stati i suoi sostenitori in maglia rossonera

Impossibile dimenticare l’affetto e l’amore che un intero popolo ha avuto nei tuoi confronti. Lo sa bene Andriy Shevchenko che ai microfoni di DAZN ricorda lo splendido rapporto che ha con tifosi del Milan.

«La storia del Milan di per sé è bella e insieme difficile da portare sulla pelle. Lo dimostra l’attaccamento dei tifosi: negli ultimi tempi i risultati non sono stati gli stessi, eppure ho visto che a Milanello per il primo giorno di lavoro c’erano migliaia di persone. Un calore incredibile»