Si volta pagina, torna la serie A e i super big match

La delusione dopo la deblace della Nazionale guidata da Roberto Mancini, rimasta per la seconda volta fuori dai Mondiali, deve far riflettere chiaramente un po’ tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori. Neanche i più pessimisti avrebbero mai immaginato di vedere gli azzurri ancora una volta non riuscire a qualificarsi alla Coppa del Mondo.

Una combinazione di cattiva sorte, episodi che non sono girati a favore, ma anche un entusiasmo e uno spirito combattivo che, dopo aver trionfato all’Europeo nel luglio dello scorso anno, paiono essere stati completamente persi per strada. Come sottolineato dal sito scommesse calcio Betway, però, è già arrivato il momento di rituffarsi nelle vicende del campionato e nella corsa scudetto che sta appassionando sempre di più i tifosi in quest’ultimo scorcio di stagione.

La 31esima giornata di Serie A promette spettacolo

Come evidenziato anche sul blog sportivo L’insider, sono tanti i temi molto interessanti che animeranno il prossimo weekend, quello di ripartenza per il campionato italiano. Come si può facilmente intuire, non si fa che discutere e parlare già dei due big match che sono attesi nel fine settimana, che potrebbero chiaramente risultare decisivi ai fini della lotta per vincere il tricolore.

Alle ore 15 di domenica, infatti, è in programma la sfida tra Atalanta e Napoli, mentre qualche ora più tardi, nel posticipo serale, ecco una delle grandi classiche del calcio italiano, ovvero il match tra Juve e Inter. Entrambe saranno partite sicuramente spettacolari e ricche di emozioni, soprattutto perché potranno dare un primo verdetto in merito alla corsa verso il titolo. Ad esempio, se i bianconeri non dovessero battere l’Inter, verrebbero estromessi una volta per tutte dalla vittoria del tricolore, mentre qualora dovessero prendersi tutto il bottino nella sfida contro i nerazzurri, ecco che rientrerebbero pesantemente in corsa.

I pronostici sui due match

Ci ha pensato un grande ex attaccante di Roma e Napoli degli anni Novanta a esprimere la sua opinione sui due big match che ravviveranno la 31° giornata del campionato di serie A. Stiamo facendo riferimento ad Abel Balbo, che ha detto la sua prima di tutto sul match che vede contrapposte Atalanta e Napoli. Sono tanti gli infortuni e le assenze che le due compagni dovranno affrontare in vista di un big match che mette in palio tre punti importantissimi.

La Dea, ad esempio, deve vincere per forza, in maniera tale da restare attaccata al sogno Champions League, mentre il Napoli deve fare la stessa cosa per poter continuare a coltivare il sogno scudetto. L’assenza dei due bomber principali, ovvero Zapata per i padroni di casa e Osimhen per il Napoli, potrà rappresentare un problema per Gasperini e Spalletti, che dovranno trovare delle alternative. Per Balbo, ad essere favoriti sono proprio gli azzurri, soprattutto per via del fatto che il Napoli sta vivendo un ottimo momento di forma, ma anche perché è superiore in buona parte della rosa.

Spostando l’attenzione verso l’altro big match della giornata numero 31, ovvero il derby d’Italia tra Juventus e Inter, l’ex attaccante della Roma e della Fiorentina sottolinea come entrambe le squadre si giocano tantissimo in questo scontro.

Per la Juventus si tratta dell’ultimo disperato tentativo di rientrare in corsa per la vittoria dello scudetto e per restare aggrappati al sogno di raggiungere il Milan. Per l’Inter perdere vorrebbe dire cominciare ad allontanarsi dai cugini rossoneri e una sconfitta potrebbe pensare anche sul morale. Balbo è convinto che alla fine a spuntarla possa essere l’Inter, perché a livello di rosa ha qualcosa in più, mentre ormai le chance scudetto per i bianconeri si sono ridotte al lumicino, contando che mancano poche partite e ci sono tre squadre davanti alla Vecchia Signora.