Sibilia: «Ecco quando può ripartire il campionato di Serie A 2020/21»

Sibilia riflette sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A corrente e anche di quello della prossima stagione

Il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha sottolineato quanto il destino della stagione attuale di Serie A possa influire la ripresa del campionato 2020/21. Ecco le sue considerazioni a Radio Kiss Kiss.

«Spadafora si è tenuto molto distaccato dal dare indicazioni. Chiaramente nel punto in cui siamo arrivati non è più possibile non prendere una decisione finale per cercare di riprendere, altrimenti non ci saranno poi le condizioni dal punto di vista temporale per chiudere tutto a fine agosto e riprendere a settembre. Il campionato successivo ripartirebbe a fine settembre o inizio ottobre. Sono tutte ipotesi sul tavolo, bisogna valutare tutto e poi prendere una decisione. Punto essenziale è come e quando riprendere a giocare».