Simakan ha scelto il Milan: vicina la fumata bianca

Simakan ha scelto il Milan e i rossoneri sono pronti ad accogliere il nuovo difensore

Simakan e Milan a breve il matrimonio. Il giocatore francese ha postato su Instagram nelle stories un’acconciatura estrosa con in bella vista le treccine rossonere, oltre anche un eloquente loading, che in italiano significa caricamento in corso: Diavolo nel destino?

Al Milan potrà dare velocità, potenza e soprattutto versatilità: negli ultimi tempi si è specializzato nel ruolo di difensore centrale, a destra della coppia, ma se serve un cambio come terzino destro, ovviamente di tipo difensivo. L’operazione può concludersi a 16-17 milioni di euro. Le parti sono molto vicine, la fumata bianca è ad un passo. Entro la prossima settimana potrebbe essere addirittura già a Milano. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.