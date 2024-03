Simeone: «La squadra sta dando tutto; Inter? Contano solo i fatti»

Le parole del Cholo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, dopo la sconfitta con il Cadice e in vista dell’Inter

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Cadice, ko che precede la sfida di Champions League contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

«Sento che la squadra sta dando tutto, ma non trovo quello che serve. La squadra deve produrre in trasferta come lo fa in casa, continuare a lavorare e sopportare le critiche che arrivano e che sono anche giuste. Ci sono diverse cose su cui continuare a lavorare, stiamo cercando di migliorare, a volte ci riusciamo e altre no. Ma c’è la massima disponibilità da parte di tutta la squadra. Inter? È chiaro che sulla partita di oggi non abbiamo la possibilità di dire assolutamente nulla, non c’è niente da dire, le parole non contano, contano i fatti e a quelli penseremo»