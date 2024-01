Le parole di Graziano Cesari sulla direzione di Rapuano in Supercoppa e sull’espulsione di Giovanni Simeone

L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato la direzione di gara di Rapuano in Inter–Napoli, finale di Supercoppa Italiana, in particolare la decisione dell’arbitro sull’espulsione di Giovanni Simeone. Di seguito le sue parole a Sportmediaset.

«Il primo giallo di Simeone arriva per un fallo di Calhanoglu, ma non è un’azione potenzialmente pericolosa, è un fallo normale. Sul secondo giallo Rapuano non ammonisce subito, c’è un suggerimento da parte di Di Bello. La gestione dei cartellini? Non mi è piaciuta assolutamente, non sono d’accordo. La prima ammonizione non esiste».