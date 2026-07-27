Simonelli svela: «Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo. Non sono sorpreso»

Nuovo ribaltone in casa Nazionale. Le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor del progetto azzurro, hanno ufficialmente azzerato il percorso avviato appena due settimane fa.

La decisione arriva dopo gli ultimi sviluppi sul fronte commissario tecnico, con il clamoroso stop alla nomina di Andrea Pirlo, che ha fatto precipitare la situazione.

La notizia è emersa mentre il presidente FIGC Giovanni Malagò era impegnato a Roma in un incontro con i vertici delle componenti federali, convocato per fare il punto sulla crisi in corso.

Dalla Capitale sono arrivate le prime reazioni, a partire da quella di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, che all’uscita dal vertice ha commentato la scelta di Maldini e Leonardo, definendola un segnale forte e preoccupante per la stabilità del progetto federale.

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PAROLE – «Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il CT. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo».