Siviglia, parla l’eroe Bounou: «Vinto col cuore» – VIDEO

Il portiere del Siviglia è stato il vero eroe della semifinale di Europa League contro il Manchester United

Nel Siviglia che ha battuto il Manchester United nella semifinale di Europa League, uno degli eroi è certamente Yassine Bounou; il portiere che più di una volta si è frapposto tra gli inglesi e il gol. Lo stesso estremo difensore ha così commentato la vittoria.

«Prima di tutto, sono molto contento per il risultato e per l’allegria dei miei compagni. È stata una partita molto complicata. Abbiamo affrontato un avversario molto forte in tutti gli aspetti del gioco. Credo che anche noi ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo letto bene ogni momento della gara. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra con un grande cuore».