Siviglia, inizia la rivoluzione: dopo l’esonero di Pimienta c’è l’annuncio del nuovo allenatore! Il comunicato

Siviglia, ha inizio la rivoluzione per gli spagnoli: dopo la separazione con Pimienta c’è l’annuncio del nuovo tecnico! Il comunicato

Rivoluzione in casa Siviglia: dopo la quarta sconfitta consecutiva, subita venerdì contro il Valencia, il club ha deciso di cambiare rotta esonerando l’allenatore Xavi Garcia Pimienta. Al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Joaquin Caparros, reduce da due anni alla guida della nazionale armena.

COMUNICATO – «Joaquín Caparrós sarà l’allenatore del Siviglia FC fino al termine della stagione 24/25, dopo l’ annuncio dell’esonero di García Pimienta . Il club ha raggiunto un accordo con il nativo di Utrera per guidare la squadra in questa fase finale della stagione, a cui mancano ancora sette partite. Sarà la quarta volta che Joaquín Caparrós guiderà il Siviglia FC; dal 2000 al 2005 inizialmente e poi due volte come allenatore sostituto, nelle ultime quattro partite della stagione 17/18 e in altre undici partite alla fine della stagione 18/19».