Milan Skriniar manda messaggi d’amore all’Inter ma non esclude affatto un futuro all’estero

Skriniar è uno dei difensori centrali che si sono messi più in vista in questa stagione, il suo cartellino è arrivato a valere 50 milioni di euro: «Due anni fa probabilmente non ci avrei creduto, adesso sono contento. Vertigini? Già l’Inter è un grande club, quindi avrei dovute averle già quando sono approdato qui». Quindi fa il punto sulla stagione che si è appena conclusa: «Non mi aspettavo di giocare titolare dall’inizio: questa cosa mi ha sorpreso, ma ho trovato subito molta fiducia. Poi il tempo mancava ed in ogni gara ero chiamato a dimostrare il mio valore».

Quindi il discorso si sposta, inevitabilmente, su questioni di mercato: «Quale maglia, tra quelle dei top player, sogno di indossare? Ora ci giocherò contro in Champions League, non sarebbe corretto rispondere in questo momento». Quindi il difensore slovacco si sbilancia quando gli viene presentato un ipotetico disegno di cessione: «Se l’Inter dovesse cedermi? Beh, preferirei andare a giocare in un altro campionato e non giocare in un’altra squadra italiana. Ma già sono in un grande club». Ringrazia l’Inter, si meraviglia ancora della sua presenza in un grande club e imita Hamsik dicendo di vedersi lontano dalla Serie A se proprio dovesse andar via.