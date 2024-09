Sohm Parma: «Siamo PARTITI BENE, ma sappiamo qual’è il vero OBIETTIVO»

Le parole di Simon Sohm, centrocampista del Parma, sugli obiettivi di stagione dei ducali dopo la buona partenza delle prime tre giornate

Simon Sohm ha parlato ai canali ufficiali del Parma dopo il buon avvio dei ducali in questa stagione e sugli obiettivi della squadra. Di seguito le parole del centrocampista.

«Siamo partiti veramente bene, ma sappiamo che non possiamo rilassarci. È solo l’inizio. Prima di tutto c’è la salvezza da raggiungere, poi, nel caso, si vedrà…. A livello personale, come migliore prestazione scelgo quella contro il Napoli, dove abbiamo difeso un po’ più basso trovando più terreno per le ripartenze veloci. La galoppata che ha portato al rigore? Mi piace la giocata in progressione, penso di essere veloce con la palla al piede. In ogni partita ho due o tre momenti così e devo cercare di sfruttarli al meglio».