Solet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziario dalla Procura di Udine: ecco quando è previsto

L’Inter di Cristian Chivu ha messo nel mirino Oumar Solet, difensore centrale francese dell’Udinese, con l’intento di rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. Solet, classe 1999 e con un passato importante al Salisburgo, è uno dei difensori emergenti più apprezzati in Serie A. L’Inter, dopo aver monitorato il suo rendimento in campionato, ha deciso di fare un passo concreto per portarlo a Milano, ma prima dovrà attendere l’esito di un’importante udienza legale fissata per l’8 aprile.

Come riportato da Nicolò Schira nella rubrica Piazza Affari de Il Giornale, il futuro di Solet dipende anche dalla decisione della Procura di Udine, che quel giorno dovrà decidere se archiviare o meno le accuse di presunta violenza sessuale che pendono sul giocatore. Se il procedimento dovesse concludersi positivamente per il difensore, l’Inter avrà via libera per intensificare i contatti con l’Udinese e procedere con l’acquisto.

L’Udinese ha fissato il prezzo di Solet a 25 milioni di euro per il 100% del suo cartellino, ma l’Inter si è fatta avanti per acquisire il 70% del difensore, lasciando il restante 30% al giocatore stesso. Un aspetto interessante della trattativa è che Solet ha già acconsentito a rinunciare alla sua parte per facilitare il trasferimento. Gordon Stipic, il suo agente, ha già avviato colloqui con il club nerazzurro, che ha mostrato grande interesse nell’acquisire il giovane talento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, Oumar Solet rappresenterebbe un rinforzo di peso per la difesa dell’Inter, che avrebbe così a disposizione un difensore fisico e tecnico, capace di adattarsi a diversi schemi di gioco. L’esito dell’udienza di aprile sarà fondamentale per sbloccare definitivamente l’operazione, con l’Inter pronta ad accelerare la trattativa una volta che la situazione legale di Solet sarà chiarita.

Con l’approssimarsi del mercato estivo, l’Inter resta in pressing, cercando di concludere il colpo per assicurarsi un giocatore che potrebbe diventare una delle pietre miliari della difesa nerazzurra negli anni a venire.