Solskjaer su Lukaku e Pogba: «Non ci sono offerte e non abbiamo bisogno di vendere»

Il tecnico del Manchester United non vuole cedere Lukaku e Pogba e secondo il Sun starebbe provando a convincerli a rimanere

Il Manchester United è sempre stato un osso duro. Non solo in campo ma anche sul piano del calciomercato. Juve e Inter l’hanno capito quando hanno chiesto rispettivamente Pogba e Lukaku ai Red Devils.

I due giocatori sono in odore di partenza secondo le ultime voci di calciomercato, ma a sentire Ole Gunnar Solskjaer dal ritiro in Australia, non sembra proprio così: «Ho parlato in queste settimane, e anche adesso, con Pogba, Lukaku, Rashford e Lingard. E quello che vi posso dire è che non abbiamo ricevuto offerte per i nostri giocatori. Ma soprattutto che il Manchester United non ha bisogno di vendere giocatori».