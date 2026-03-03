Sono tutti d’accordo, follia Inter per questo super colpo

La società nerazzurra interverrà in maniera importante sul mercato e già prepara il piano per un grande colpo

Lo scudetto è ormai vicino e domenica nel derby potrebbe essere messo il sigillo al campionato. Stasera, invece, l’Inter andrà a caccia della finale di coppa Italia contro il Como, provando a mantenere viva la speranza di una doppietta che renderebbe fantastica la stagione nonostante la delusione europea.

Una stagione che si preannuncia comunque come quella degli addii: numerosi i calciatori che ha fine anno di toglieranno di dosso la maglia nerazzurra. Cinque i giocatori in scadenza (da Sommer a de Vrij, da Acerbi a Mkhitaryan, passando per Darmian), diversi quelli che potrebbero essere ceduti (Calhanoglu e Thuram, ma anche Frattesi). Numerosi, per logica conseguenza, anche gli acquisti che andranno fatti.

Qualcuno è già stato deciso, come la recompra di Aleksandar Stankovic, centrocampista attualmente in forza al Brugge, qualche altro resta un sogno da provare a realizzare. Appartiene proprio a quest’ultima categoria un acquisto che mette d’accordo tutti all’Inter: da Ausilio e Marotta, passando per Oaktree lo stesso Chivu, sono tutti convinti che Nico Paz sarebbe il grande colpo dell’estate.

L’Inter non molla l’idea Nico Paz: come può arrivare

Il problema però è rappresentato dal diritto di recompra in possesso del Real Madrid. Non serve dunque trattare con il Como, ma occorrerà attendere le mosse della società spagnola.

Il Real ha la possibilità di riportare a casa il centrocampista per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, somma decisamente bassa visto il valore del calciatore. Per questo è difficile che i blancos non sfruttino anche quest’anno l’opzione per il 21enne, ma occorrerà poi capire cosa succederà dopo.

L’Inter non molla l’idea Nico Paz (Instagram Nico Paz) – Calcionews24.com

A Madrid vorranno puntare su di lui e farlo restare in rosa, ovviamente con garanzia di un impiego costante, oppure cederlo al migliore offerente? In quest’ultimo caso l’Inter sarebbe in prima fila, anche grazie ai rapporti di Javier Zanetti con la famiglia di Nico Paz. Certo servirà una offerta importante, si parla di una valutazione di almeno quaranta milioni di euro, destinata a crescere nel momento in cui il Real deciderà di cedere il calciatore che piace, e tanto, anche in Premier League.

L’Inter però non ha intenzione di lasciarsi scappare il talento argentino: se non sarà al Real Madrid, a Milano vogliono che il suo futuro sia in nerazzurro e su questo c’è accordo unanime da parte di tutti.