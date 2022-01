Sorpresa Giovinco: torna al Toronto, ma non giocherà con Insigne

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovinco è tornato in campo con il Toronto, ma solo per allenarsi mentre cerca una nuova sistemazione

Sebastian Giovinco è tornato in campo con la maglia del Toronto, ma non giocherà da giugno con Lorenzo Insigne. Il calciatore italiano, infatti, sta indossando la divisa dei canadesi solo per allenarsi.

Giovinco è ancora senza squadra e si tiene in forma allenandosi con i suoi ex compagni. A pubblicare l’immagine, lo stesso Toronto sui propri social.